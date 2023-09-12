В Госдуме предложили дать льготы компаниям, поддерживающим киберспорт

Дмитрий Свищев подчеркнул, что разрабатывается инициатива, которая позволит дать законодательное определение понятию "киберспортсмен"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект для определения понятия "киберспортсмен", чтобы подготовить основания для предоставления льгот киберспортсменам и поддерживающих их компаниям. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.

Во вторник президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), попросил компании с госучастием обратить внимание на киберспорт и поддержать данный вид спорта.

"На данный момент нами разрабатывается инициатива, которая позволит дать законодательное определение понятию "киберспортсмен", - сказал Свищев. - Сейчас существует не только компьютерный спорт, а также спортивное программирование, гонки дронов. Эти виды спорта также могут быть включены в понятие "киберспорт". Как только будет законодательно определено понятие "киберспортсмен", можно будет говорить об интеграции киберспорта в IT-сферу и получение киберспортсменами определенных льгот, характерных для данной сферы".

"В свою очередь компании, вкладывающие средства в развитие киберспорта, также должны получить специальные льготы", - добавил парламентарий.