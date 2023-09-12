Столяров: поддержка IT-компаний имеет приоритетное значение для развития киберспорта

Технологическая подготовка к "Играм будущего" 2024 года поможет сформировать уникальные навыки и компетенции разработчиков и выведет импортозамещенные отечественные разработки на конкурентный международный уровень, подчеркнул Игорь Столяров

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Развитие передовых отечественных IT-разработок очень важно, поддержка таких компаний имеет приоритетное значение для киберспорта и фиджитал-движения. Об этом ТАСС заявил руководитель "Игр будущего" Игорь Столяров.

12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) попросил IT-компании с госучастием обратить внимание на киберспорт и поддержать его.

"Поддержка крупных IT-компаний имеет приоритетное значение для развития кибер- и фиджитал-спорта, так как за этими форматами будущее, - сказал Столяров. - Важно, чтобы передовые отечественные IT-разработки шли в ногу с запросом спортивной индустрии и индустрии геймдев (разработки игр - прим. ТАСС). Стабильным фундаментом для этого становятся университеты и научные центры в области IT. Именно в направлении фиджитал-спорта это имеет большое значение".

"Наш проект откроет новые возможности для повышения потенциала IT-специалистов и инженеров. Технологическая подготовка к "Играм будущего" 2024 года поможет сформировать уникальные навыки и компетенции разработчиков и выведет импортозамещенные отечественные разработки на конкурентный международный уровень. На базе университета "Иннополис" уже развернута работа образовательной цифровой платформы "Фиджитал-образование", которая направлена на подготовку и переподготовку специалистов по технологическим, цифровым и спортивным специальностям. С Дальневосточным федеральным университетом мы развиваем сетевые образовательные программы по высокотехнологическим направлениям и фиджитал-спорту", - добавил Столяров.

С 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани состоятся "Игры Будущего", они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.