Федерация компьютерного спорта Таджикистана стала партнером "Игр будущего"

Подписание соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта Таджикистана подписала соглашение о намерениях сотрудничества с проектом "Игры будущего". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Игр будущего".

Подписание соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Хочу выразить благодарность Федерации киберспорта Таджикистана за готовность к сотрудничеству и желание принять участие в первом международном турнире инновационного формата "Игры будущего", который состоится уже в 2024 году в Казани. Наше партнерство позволит распространить информацию о фиджитал-спорте и новых дисциплинах, фиджитал-турнирах, содействовать в поиске высокоуровневых атлетов, спонсоров, инфлюенсеров, популяризировать мультиспортивный турнир "Игры будущего" и создавать условия для физического и цифрового развития молодого поколения в Таджикистане", - заявил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

"Наша федерация будет стремиться создавать условия для физического и цифрового развития молодого поколения в Таджикистане. Также верим, что развитие фиджитал-спорта поможет нашим молодым игрокам развивать навыки в области технологий, командной работы и стратегического мышления. Мы гордимся тем, что наша федерация будет участвовать в международном турнире "Игры будущего", надеемся на плодотворное сотрудничество", - сказал глава Федерации компьютерного спорта Таджикистана Пулод Мухтаров. Таджикистан стал 15-й страной, заключившей соглашение с "Играми будущего", ранее к соревнованиям присоединились Китай, Сербия, Белоруссия, Киргизия, Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Израиль, Иран, Перу, Нигерия, Таиланд, Болгария и Уругвай.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.