Мамиашвили назвал позицию Путина по участию россиян в Олимпиаде человечной и прагматичной

Президент глубоко понимает цели и задачи спорта, подчеркнул глава Федерации спортивной борьбы России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Позиция президента России Владимира Путина по участию отечественных спортсменов в Олимпийских играх является и человечной, и прагматичной. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Путин заявил во вторник, выступая на Восточном экономическом форуме, что в вопросе участия спортсменов в Олимпийских играх нужно прежде всего руководствоваться интересами спортсменов.

"Это мнение лидера нашего государства, лидера нашего народа. Другого, честно говоря, и не ждал, - сказал Мамиашвили. - Он глубоко понимает цели и задачи спорта, глубоко погружен в проблематику его развития и много для этого делает. Ситуация складывается так, что, невзирая ни на что, спортсмены должны иметь возможность реализовать все свои способности, которые у них есть".

"Это и человечная, и прагматичная позиция, которую я полностью разделяю. У спортсменов в свою очередь должна быть ответственность и понимание, что глава государства занимает эту позицию в их интересах", - подчеркнул Мамиашвили.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.