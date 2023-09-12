12 сентября, 10:11
Олимпиада-2024 в Париже

Тарасова благодарна Путину за четкую позицию по участию россиян в Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР подчеркнула, что жизненный путь спортсмена важен

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова разделяет мнение президента России Владимира Путина по участию российских спортсменов в Олимпийских играх и благодарна ему за эту позицию. Об этом Тарасова рассказал ТАСС.

"Абсолютно с ним согласна и благодарна ему за то, что он высказал эту позицию, - сказала Тарасова. - Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен".

Путин заявил во вторник, выступая на Восточном экономическом форуме, что в вопросе участия российских спортсменов в Олимпийских играх нужно прежде всего руководствоваться интересами самих атлетов. 

Теги:
Тарасова, Татьяна АнатольевнаОлимпиада-2024 в Париже
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