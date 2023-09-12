В МОК объяснили отсутствие Позднякова в новом составе комиссии по олимпийской программе

Глава Олимпийского комитета России входил в состав комиссии с 2019 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Решение не оставлять главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в комиссии по олимпийской программе является следствием стандартной процедуры адаптации ее состава. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

"Состав комиссий МОК ежегодно пересматривается и адаптируется, что является стандартным процессом, - отметили в МОК. - В рамках этого процесса было решено не включать господина Позднякова в состав программной комиссии на 2023 год".

Глава ОКР входил в состав комиссии с 2019 года.

Свое невключение в новый состав комиссии Поздняков объяснил ответом на справедливую критику дискриминационной политики МОК в отношении российских спортсменов.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов, а президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.