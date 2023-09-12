Тарпищев: права спортсменов должны быть в приоритете в вопросе допуска на Олимпиаду

Глава Федерации тенниса России подчеркнул, что организация на связи с ITF и продолжает работу с ней

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международные федерации должны ставить в приоритет права спортсменов в вопросе допуска на Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Права спортсменов должны быть в приоритете. Но даже у нас в теннисе еще ничего не понятно. Решение ведь за Международной теннисной федерацией (ITF), и оно будет после Открытого чемпионата Франции. Надо ждать, но мы на связи с ITF и продолжаем работу с ними", - сказал Тарпищев.

"Теннисисты на Олимпиаду попадают по рейтингу, и на данный момент мы полным составом попадаем на Игры", - добавил глава ФТР.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что олимпийское движение утратило объединяющую функцию спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Открытый чемпионат Франции планируется провести с 26 мая по 9 июня. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.

В начале марта 2022 года ITF из-за ситуации на Украине приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных турниров - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.