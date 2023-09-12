После девяти туров столичный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги

ХИМКИ /Московская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Главный тренер столичного "Торпедо" испанец Жозеп Клотет имеет поддержку со стороны руководства клуба. Об этом ТАСС заявил президент "Торпедо" Ярослав Савин.

"Кредит [доверия] у тренера всегда большой. Какой смысл тогда верить в тренера, поддерживать его, если нет у него кредита доверия?" - сказал Савин.

"Торпедо" завершило сезон-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги на последней строчке и покинуло высший дивизион. После девяти туров в Мелбет - Первой лиге команда занимает восьмую строчку, набрав 14 очков.

Клотету 46 лет. С марта 2023 года он возглавляет "Торпедо".