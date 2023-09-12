В Чечне пройдут международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту

Площадкой для проведения соревнований станет центр воздушной подготовки Goodsky

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Международные соревнования и финальный этап Кубка России по парашютному спорту пройдут с 1 по 8 октября на базе Российского университета спецназа (РУС) в Чечне. Участники будут состязаться в скорости, дальности и точности прыжков, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Лучшие спортсмены страны поборются в пяти ярких, экстремальных и зрелищных дисциплинах купольного пилотирования: многоборье, дальность, точность, скорость и фристайл. Одновременно с финалом Кубка России на территории Российского университета спецназа уже во второй раз пройдут Международные соревнования по парашютному спорту. Ожидается, что в состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Китая, ЮАР и России", - говорится в сообщении.

Площадкой для проведения соревнований традиционно станет центр воздушной подготовки Goodsky, который включает в себя дропзону, гостиницу, аэродинамический комплекс, взлетно-посадочную полосу и бассейн для прыжков.

"Сегодня Чеченская Республика обладает потенциалом стать спортивным центром нашей страны, и предстоящие соревнования по парашютному спорту будут этому способствовать. В свою очередь, Российский университет спецназа открыт для каждого и на данный момент охватывает практически все направления подготовки - от спортивной до тактико-специальной", - отметил помощник главы Чеченской Республики, руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов.

В ходе соревнований будут выявлены сильнейшие спортсмены для формирования списка кандидатов в сборные команды страны и подготовки спортивного резерва.

"Уже третий год подряд в завершении спортивного сезона наши лучшие спортсмены встречаются в гостеприимном Российском университете спецназа. Соревнования по парашютному спорту, проводимые в Чеченской Республике, всегда отличаются самым высоким уровнем организации <...>. Слаженная работа всего коллектива РУС и, самое главное, его авиационного кластера, позволяет проводить старты, которые по уровню организации не уступают чемпионатам мира", - цитирует пресс-служба главного тренера сборной РФ по парашютному спорту Вадима Ниязова.