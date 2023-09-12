Янчук: реакция Путина на успех Даниила Медведева поспособствует развитию тенниса в России

Ранее Даниил Медведев вышел в финал US Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Публичная реакция президента Российской Федерации Владимира Путина на успехи отечественных теннисистов благотворно скажется на развитии этого вида спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Это очень здорово, что президент обратил внимание, особенно, всенародно, не так часто это происходит. Конечно, очень приятно, что на наш вид спорта обращает внимание высшее руководства страны. Я думаю, это поспособствует развитию тенниса в России", - сказал Янчук.

12 сентября Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поаплодировал россиянину Даниилу Медведеву, дошедшему до финала Открытого чемпионата США. В решающем матче Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.