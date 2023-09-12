Рубиалес вызван в суд Испании 15 сентября для дачи показаний по делу о поцелуе

Сообщается, что функционера вызвали для дачи показаний в качестве находящегося под следствием

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес вызван в суд для дачи показаний 15 сентября по делу, связанному с поцелуем игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо. Об этом говорится в пресс-релизе Национальной судебной коллегии.

По ее информации, судья "вызвал бывшего председателя RFEF Луиса Рубиалеса для дачи показаний в качестве находящегося под следствием в пятницу, 15 сентября, в 12:00 по местному времени (13:00 мск)". Ранее суд принял к рассмотрению жалобу прокуратуры против экс-главы RFEF по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении против Рубиалеса после поцелуя Эрмосо.

10 сентября Рубиалес сообщил, что подал заявление об отставке с поста председателя RFEF.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела.