Захарова считает, что меры к спортсменам России не отражают отношение всех людей Запада

Эти меры идут в противоречие с тем, как фанаты и спортсмены ощущают принципы олимпизма, отметила официальный представитель МИД РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Меры в отношении российских спортсменов со стороны западных режимов не отражают отношения к атлетам простых людей. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это говорит только об одном: что те меры, которые предпринимаются американскими ли, западными ли режимами в отношении российских спортсменов, не отражают отношение людей к нашим спортсменам, - сказала Захарова. - Они идут в противоречие с тем, как люди, фанаты или сами спортсмены ощущают и принципы олимпизма, и относятся к спортсменам из разных стран. Это идет в разрез, это противоречит и олимпизму, и ощущению большинства населения в этих же самых странах. И пример того, как наши спортсмены выступают за команды внутри США, тому лучшее свидетельство".

"На них держатся целые империи американского спорта, их обожают, боготворят там. Возьмите Александра Овечкина. И он не одинок. Я бы привела пример и Марии Шараповой, которая прошла через страшную травлю, намеренно развязанную против нее. С этим мельдонием, с этим безосновательным обвинением в употреблении запрещенных препаратов, при том что их запретили на глазах у всех, и они свободно продавались. При этом ее обожает западная аудитория, ее любят, у нее огромный фан-клуб, она занимается благотворительностью и отдает много сил. Это лишь просто несколько примеров того, о чем я сказала выше", - добавила Захарова.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.