Матчи "пути РПЛ" Кубка России нельзя перенести на более позднее время из-за условия УЕФА

Четвертый тур группового этапа "пути РПЛ" пройдет в один срок с еврокубковыми матчами

ТАСС, 12 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил Российскому футбольному союзу (РФС) проводить матчи "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России в дни еврокубков, однако игры кубка должны заканчиваться не менее чем за 15 минут до начала матчей в Европе. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"РФС находится в постоянном диалоге с клубами РПЛ, основным вещателем и титульным партнером по поводу назначения времени начала матчей Кубка России и по другим вопросам, связанным с проведением турнира. При составлении календаря группового этапа мы обязаны учитывать ряд ограничений: по умолчанию национальные федерации и вещатель обязаны освобождать календарь и телеэфир от внутренних матчей в дни проведения еврокубков - это обязательное требование УЕФА. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза беспрецедентного послабления - мы можем проводить кубковые матчи осенью в будние дни, это позволит РПЛ сохранить ритмичный календарь чемпионата. Единственное условие: мы обязаны закончить игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч", - заявил Митрофанов.

"Без соблюдения этого требования текущий формат проведения розыгрыша кубка был бы невозможен. Такая конфигурация турнира позволила кратно увеличить стоимость контракта титульного партнера при условии обязательного показа в федеральном эфире определенного количества матчей. В шестом туре и в стадии плей-офф проблема неудобных слотов потеряет актуальность в связи с переходом Европы на зимнее время, а также из-за сокращения количества участников после группового этапа", - добавил генсек РФС.

Четвертый тур группового этапа "пути РПЛ" пройдет с 19 по 21 сентября. В тот же срок состоятся еврокубковые матчи.