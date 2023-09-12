Минеева избрали депутатом Народного совета ДНР

15 сентября Владимир Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга с бразильцем Рафаэлем Карвалью

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств и кикбоксер Владимир Минеев был избран депутатом Народного совета ДНР. Об этом спортсмен сообщил журналистам во вторник.

"Я стал депутатом Народного совета. Теперь я официально в статусе депутата", - сказал Минеев, пришедший на пресс-конференцию в кепке с надписью "Донбасс".

Минеев 15 сентября в Элисте проведет бой по правилам кикбоксинга против бразильца Рафаэля Карвалью.

Минееву 33 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету 26 побед (12 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.