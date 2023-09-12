12 сентября, 13:02
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион тхэквондист Храмцов приступил к тренировкам после травмы

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Максим Храмцов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Травма спортсмена оказалась несерьезной, отметил тренер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо россиянин Максим Храмцов восстановился от травмы и приступил к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Александр Лашпанов.

"Травма оказалась несерьезной. Максим приступил к тренировкам", - сказал Лашпанов.

Ранее Лашпанов сообщал, что Храмцов получил травму ноги, которая не позволила россиянину выступить на этапе Гран-при с 1 по 3 сентября. Храмцов был прооперирован.

Исполком Международной федерации тхэквондо в начале апреля поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета и допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Храмцов стал чемпионом Игр в Токио в категории до 80 кг. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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