Александр Волков подписал новый контракт с UFC

Всего на счету спортсмена 37 побед и десять поражений

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Волков подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Иван Банников.

"У Саши был перед этим боем подписан новый контракт, - сказал Банников. - Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джонс - Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой".

Волков ранее победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC в Сиднее. Всего на счету 34-летнего Волкова 37 побед и десять поражений.

Американцы Джон Джонс и Стипе Миочич проведут бой за звание чемпиона UFC в тяжелом весе 12 ноября.