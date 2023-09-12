12 сентября, 14:11
Сборные по футболу

Баринов будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с катарцами

Встреча начнется на стадионе "Эль-Джануб" в 18:15 мск

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов будет капитаном сборной России в товарищеском матче с командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на стадионе "Эль-Джануб", начало - в 18:15 мск.

В стартовый состав сборной России вошли вратарь Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники Сергей Волков ("Краснодар"), Руслан Литвинов, Георгий Джикия (оба - "Спартак"), Артем Макарчук ("Сочи"); полузащитники Баринов, Даниил Фомин ("Динамо"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Александр Головин ("Монако"); нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

Головин сыграет за сборную России впервые с 14 ноября 2021 года. Тогда в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 россияне уступили команде Хорватии (0:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

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