Менеджер Волкова рассказал о планах бойца

Следующим соперником россиянина может стать боец из топ-5 рейтинга UFC

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россиянин Александр Волков может провести поединок с одним из бойцов топ-5 Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Иван Банников.

"Сейчас выше Саши три человека, с которыми были бы актуальны реванши, и один - ниже, - сказал Банников. - Со всеми ними, думаю, реванш более чем актуален. Но мы должны вместе с UFC подобрать бой, который больше всего приблизит Сашу к чемпионству".

Волков 10 сентября победил австралийца Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC в Сиднее. Всего на счету 34-летнего бойца 37 побед и 10 поражений.