Глава федерации прыжков на батуте рассказал о шансах россиян отобраться на Олимпиаду

Пять российских батутистов имеют теоретические шансы выступить в Париже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Четыре представительницы и один представитель сборной России по прыжкам на батуте имеют теоретические шансы на попадание на Олимпийские игры в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

"Сложно сказать о шансах отбора на Олимпиаду, еще пока не допустили, мы не знаем, на каких условиях будем принимать участие, исключат ли у нас тех, кто относится к ЦСКА, - сказал Макаров. - Если будет принято положительное решение, то максимум по одному человеку [в каждой дисциплине] сможем отобраться, до этого надо выступить просто идеально на этапах Кубка мира. Если это случится, то наши спортсмены наберут нужное количество очков и пройдут на Олимпийские игры. Если смотреть чисто по результатам, то есть шансы у девочек, там четыре человека могут побороться, у мальчиков только один реально имеет возможность подтянуться к лидерам".

"Нас допускают до соревнований Международной федерации гимнастики. Обещали, что решение будет в течение недели, но она уже на полтора месяца растянулась. Анкета будет рождена в недрах каких-то комиссий, до сих пор мы ее не видели. У нас в следующем году два этапа Кубка мира, идет квалификация на Олимпийские игры. Один в Азербайджане, и туда нас уже точно допустят, другой - в Германии, и если нас туда допустят, то появляется шанс выступить на Олимпиаде. Но для этого надо безошибочно выступить. Я думаю, что нас не хотели видеть на этапах Кубка мира, особенно в полных составах. Нам оставили очень маленький шанс", - добавил Макаров.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. Международная федерация гимнастики рассчитывала до конца августа разработать специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.