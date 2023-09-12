Винер рассказала, на каком турнире российские гимнастки могут получить олимпийскую путевку

По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики, единственная путевка будет разыграна на чемпионате Европы в Будапеште

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские гимнастки сохраняют шанс на участие в Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.

"В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путевку - это чемпионат Европы, путевка достанется единственной участнице из Белоруссии или России, которая займет первое место вслед за теми, кто уже отобрался. Это не проблема, проблема в другом - за одну эту путевку будут бороться команды России и Белоруссии, сильнейшие сборные, которые всегда были представлены на Играх несколькими спортсменками", - сказала Винер.

"Неизвестно, кто выиграет. Но неизвестно и то, поедут ли они в итоге на Олимпиаду, даже если они отобрались, окончательное решение все равно остается за МОК. И если нас не допустят, нам могут этого даже не объяснить. Все это - ужасные условия для психологического настроя спортсменов", - подчеркнула Винер.

Чемпионат Европы состоится в Будапеште с 22 по 26 мая. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

Каждый турнир как Олимпиада

Президент России Владимир Путин во вторник, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что все, кто деполитизирован, с удовольствием будут участвовать во Всемирных играх дружбы и в Играх стран БРИКС.

"Сейчас мы получили информацию о соревнованиях Игры дружбы, и очень довольны, что появилась возможность выступать на крупных соревнованиях без политических ограничений, - отметила Винер. - Мы готовимся очень серьезно. Да, если нас допустят к международным соревнованиям, мы будем участвовать, но без излишнего энтузиазма, что мы выступим на Олимпиаде. Нам неважно, где выступать - в клубных соревнованиях или на международных площадках, потому что мы всегда выступаем как на Олимпийских играх".

"Для нас каждые соревнования важны. Как и для настоящего артиста неважно - в сельском клубе он поет или на большой сцене. Мы будем выступать, будем тренироваться и держать форму. Посмотрите, в какой великолепной форме спортсмены и спортсменки, выступающие на наших концертах-спектаклях. Выступают взрослые, юниоры, дети старшего и младшего возрастов. Выступают блестяще и профессионально, показывают, что Россия была, есть и будет!" - подчеркнула Винер.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года.