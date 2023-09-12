Бывшую первую ракетку мира Халеп дисквалифицировали на 4 года за допинг

ТАСС, 12 сентября. Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Халеп была временно отстранена ITIA 21 октября 2022 года. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Второе обвинение было связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп.
Дисквалификация Халеп отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится по 6 октября 2026 года. Спортсменка может подать апелляцию на решение.
Халеп 31 год, на ее счету 24 победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 1 - в парном. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). В общей сложности румынка 64 недели возглавляла мировой рейтинг, она является единственной представительницей страны, добившейся такого результата.