Бывшую первую ракетку мира Халеп дисквалифицировали на 4 года за допинг

Ранее в пробе румынской теннисистки было обнаружено запрещенное вещество роксадустат

ТАСС, 12 сентября. Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Небольшие следы запрещенного вещества в организме Халеп выявили в допинг-пробе от 29 августа 2022 года. Халеп была временно отстранена ITIA 21 октября 2022 года. В ее пробе обнаружили роксадустат, который внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством. Второе обвинение было связано с нарушениями в биологическом паспорте Халеп.

Дисквалификация Халеп отсчитывается с 7 октября 2022 года и продлится по 6 октября 2026 года. Спортсменка может подать апелляцию на решение.

Халеп 31 год, на ее счету 24 победы на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 1 - в парном. Спортсменка дважды побеждала на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2018) и Уимблдоне (2019). В общей сложности румынка 64 недели возглавляла мировой рейтинг, она является единственной представительницей страны, добившейся такого результата.