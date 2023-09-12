12 сентября, 15:35
Лига чемпионов

"Реал Сосьедад" включил футболиста Захаряна в заявку на Лигу чемпионов

Испанский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с португальской "Бенфикой", итальянским "Интером" и австрийским "Зальцбургом"

ТАСС, 12 сентября. Испанский "Реал Сосьедад" включил российского футболиста Арсена Захаряна в заявку на матчи Лиги чемпионов. Это следует из заявки команды, которая опубликована на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

"Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с португальской "Бенфикой", итальянским "Интером" и австрийским "Зальцбургом". В первом туре испанская команда 20 сентября примет финалиста прошлого розыгрыша Лиги чемпионов "Интер".

Захаряну 20 лет, ое перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды два матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями. 

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