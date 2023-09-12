Соловейчик: cлова президента об участии спортсменов в Олимпиаде были долгожданными

Президент Федерации дзюдо России отметил, что единого общественного мнения по этому поводу не было

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Позиция президента России Владимира Путина в отношении участия российских спортсменов в Олимпийских играх была долгожданной в обстановке полярно разных мнений. Об этом ТАСС заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Путин заявил во вторник, выступая на Восточном экономическом форуме, что в вопросе участия спортсменов в Олимпийских играх нужно прежде всего руководствоваться интересами спортсменов.

"Слова нашего президента об участии спортсменов в Олимпиаде были долгожданными, потому что единого общественного мнения по этому поводу не было. Но это абсолютно нормально, так и должно быть, - отметил Соловейчик. - ФДР изначально взяла курс на помощь дзюдоистам, чтобы они могли успешно подготовиться к Олимпиаде".

"Руководство Международной федерации дзюдо действовало достаточно мудро и не стало исключать российскую семью дзюдо из своих рядов. Более того, это решение поддержали коллеги из большинства национальных федераций. Таким образом, с самого начала у нас была возможность сконцентрировать все усилия на том, чтобы наши дзюдоисты получили возможность выступать на турнирах по всему миру. Что касается международных федераций других видов спорта, чьи руководящие органы, на мой взгляд, поторопились с необдуманными решениями и пошли даже дальше рекомендаций МОК, вели себя агрессивно по отношению к российским спортивным федерациям, им будет сложнее восстанавливать отношения с нами. И когда международная ситуация изменится, а это обязательно произойдет, отменить санкции и восстановить уровень доверия будет крайне сложно, так как все мосты уже сожжены", - отметил глава ФДР.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля 2023 года исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.