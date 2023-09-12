Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара в товарищеском матче

Россияне ушли от поражения на 89-й минуте встречи

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Катара в гостевом товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Эль-Джануб" в присутствии 13 835 человек.

У катарцев мяч на 70-й минуте забил Ахмед Алаэльдин. В составе сборной России отличился Александр Солдатенков (89).

Результат матча между сборными России и Катара не будет учтен в рейтинг Международной федерации футбола. Главный тренер российской команды Валерий Карпин использовал 11 замен. В составе сборной России дебютировали вратарь Илья Лантратов, защитники Сергей Волков и Дмитрий Скопинцев, нападающий Александр Юшин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сборная России завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил с 4 сентября. Российские футболисты 7 и 11 сентября провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах. Ранее российские футболисты играли против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).