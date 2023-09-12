ПКР провел соревнования для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале Бурденко

На территории госпиталя был размещен специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с пулевой стрельбой, стрельбой из лука, баскетболом на колясках, волейболом сидя, следж-хоккеем, настольным теннисом и пауэрлифтингом

МОСКВА, 12 сентября./ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) провел соревнования среди военнослужащих, проходящих лечение в филиале Главного военно-клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"12 сентября Паралимпийским комитетом России в рамках реализации проекта "Мы вместе. Спорт" в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко проведены мастер-классы с участием чемпионов и призеров Паралимпийских игр. Военнослужащие, проходящие лечение, смогли узнать о пути к спортивным вершинам титулованных паралимпийцев, а также попробовать себя, получить практические навыки и посоревноваться в различных видах адаптивного спорта. Для этого на территории госпиталя был размещен специализированный спортивный инвентарь и подготовлены площадки для ознакомления с пулевой стрельбой, стрельбой из лука, баскетболом на колясках, волейболом сидя, следж-хоккеем, настольным теннисом и пауэрлифтингом", - сообщил Рожков.

"Кроме этого, на спортивной уличной площадке специалистами Паралимпийского комитета России были организованы консультации по использованию физических упражнений с эластичными лентами, необходимые для самостоятельной реабилитации и соревнования по воркауту. Все участники мастер-классов получили сувенирную атрибутику от ПКР, брошюру с комплексом упражнений для самостоятельной реабилитации и необходимый инвентарь, а победители - памятные медали", - добавил глава ПКР.

Проект "Мы вместе. Спорт" реализуется Паралимпийским комитетом России с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Он включает в себя проведение Паралимпийским комитетом России не менее 10 мастер-классов. По итогам будут сформированы группы из ветеранов СВО, которые примут участие в тренировочных сборах с паралимпийскими командами России.

В 2024 году на Федеральных спортивных базах Министерства спорта Российской Федерации Паралимпийским комитетом России будут проведены 5 тренировочных сборов для 100 ветеранов СВО.