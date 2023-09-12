Колосков: российские футболисты показали игру среднего уровня в матче с катарцами

По мнению эксперта, в российской команде выделялся только Александр Головин

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Все футболисты сборной России, кроме полузащитника Александра Головина, показали среднюю игру в товарищеском матче с командой Катара. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе "Эль-Джануб".

"Игра, честно говоря, не впечатлила, не было спортивного азарта в ходе всей игры, - сказал Колосков. - Первый тайм вообще пешком проходили, не трогали друг друга, вообще без всякой борьбы, скучно было сидеть и смотреть. Второй тайм, особенно вторая часть, уже повеселее, когда многие замены были сделаны, пошли активно в отбор, стали прессинговать, понахальнее стали играть, с большим желанием, но отсюда и гол. Я отношу себя к зрителю, зрителям было неинтересно, а для тренера все-таки это дополнительная возможность убедиться в возможностях футболистов, ведь он перед игрой давал установку, как играть и как взаимодействовать, теперь есть возможность все проанализировать, то есть для тренера это полезный матч, для зрителей - матч, который не запомнится".

"Все сыграли средненько, Александр Головин чуть повыше других выглядел, особенно во второй половине второго тайма, задвигался, обыгрывать стал, рисковать. Но не сказал бы, чтобы он на голову выше других был. Катар ничем не удивил, какой была посредственной командой, такой и осталась, ничего такого запоминающегося не было в ее игре", - добавил Колосков.