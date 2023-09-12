Хлусевич считает, что футболист Головин выделяется в сборной России быстротой мышления

По мнению полузащитника, у игрока "Монако" другое понимание футбола

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин выделяется быстротой мышления среди всех футболистов сборной России. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России и московского "Спартака" Даниил Хлусевич.

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1) в выездном товарищеском матче. Головин сыграл за сборную России впервые с 2021 года. С 2018 года он выступает в чемпионате Франции за "Монако".

"Конечно, Головин выделяется. У него другое понимание футбола, быстрее мышление. Видно, что человек играет в Европе", - сказал Хлусевич.

"Надо работать над собой, каждый должен работать над собой. Злость есть, за сборную хочется выигрывать", - добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.