Осинькин назвал эффектным гол футболиста "Крыльев Советов" Солдатенкова за сборную России

Защитник самарского клуба отличился в товарищеском матче против команды Катара

ТАСС, 12 сентября. Защитник самарских "Крыльев Советов" Александр Солдатенков забил достаточно эффектный гол в ворота команды Катара в матче за сборную России. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1) в выездном товарищеском матче. Солдатенков вышел на замену на 68-й минуте и на 89-й минуте сравнял счет ударом головой после подачи углового.

"Тяжело судить о его игре за неполный тайм. Хорошо, что получилось забить. Вышел достаточно эффектный гол. Думаю, что у команды получилось все не совсем так, как хотели", - отметил Осинькин.

Главный тренер "Крыльев Советов" считает, что не стоит вешать всю вину за пропущенный сборной России мяч на Солдатенкова. "Не такой простой мяч, была очень хорошая подача, соперник акробатически сложно пробил. Наверное, можно было среагировать на движение соперника чуть быстрее и не дать разогнаться. Это неоднозначный момент, нельзя сказать, что Саша мог его накрыть", - сказал Осинькин.

Сборная России завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил с 4 сентября. Российские футболисты 7 и 11 сентября провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах.