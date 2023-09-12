Карпин заявил, что сборная Катара по футболу играет интенсивнее "Зенита"

Во вторник сборные России и Катара сыграли вничью в товарищеском матче

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Интенсивность игры сборной Катара по футболу выше, чем у петербургского "Зенита". Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1) в выездном товарищеском матче.

"Первые 20-25 минут понравились, это то, чего бы хотелось видеть от сборной, но на протяжении хотя бы 70-80 минут. Дальше надо разбираться, что произошло: либо силы нас покидают, либо концентрацию теряем", - сказал Карпин.

"Игрокам я сказал всю правду в лицо, но это была правда для футболистов. Слова [защитника сборной России] Сергея Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в "Краснодаре" - лидере чемпионата. Вот и все. Грустно, но что делать? Надо работать и работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против "Зенита". Согласен ли я с ним? На 500%", - добавил Карпин.

Сборная Катара занимает 59-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), российская команда находится на 38-й строчке. "Зенит" является чемпионом России пяти последних сезонов.