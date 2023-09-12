Защитник сборной России Волков считает физическую неготовность причиной ничьей с катарцами

Сборная России на выезде сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Недостаточная физическая готовность является причиной ничьей сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Катара. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России и "Краснодара" Сергей Волков.

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе "Эль-Джануб".

"Во-первых, интересный соперник, даже футболисты Катара очень выносливые и сильные, это было видно, - сказал Волков. - Менее техничные, может быть, и тактически менее обучены, но все равно все бегут, выносливые, интенсивность другая, чем в чемпионате России. Я лично почувствовал это, просто посмотреть, как они открываются за спину, я играл против нападающего, он постоянно пытался за спину забежать, то есть такого в чемпионате нет, я не видел. С "Зенитом" тоже хорошая интенсивность, но я думаю, что катарцы выносливее и сильнее, чем "Зенит".

"Грустно, что чемпионат России на уровне Катара? Каждый должен спрашивать себя, если каждый будет работать над собой, то уровень возрастет в чемпионате. Каждый что мог, то сделал, все старались, ни к кому претензий нет, видели, что увидели. О недонастрое с нашей стороны нельзя говорить, все были настроены, нет разницы, товарищеская игра или нет, это сборная, поэтому 200-300% концентрации. О чем говорит, что мы не можем обыграть команду из пятого десятка в рейтинге Международной федерации футбола? Я считаю, что из-за физической готовности", - добавил защитник.

Волков рассказал, что в раздевалке говорил главный тренер сборной России Валерий Карпин. "Сегодня Валерий Георгиевич [Карпин] в раздевалке сказал, что это всего лишь была сборная Катара, - сказал Волков. - Предложил представить, как и с какой интенсивностью играют другие сборные, что они могут сделать с нами, если мы не будем работать над собой. Для каждого это пища для размышлений, тем более для меня, у меня это дебют, я в первый раз увидел такой уровень, я в таком легком шоке, должен все переварить".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Катар занимает 59-е место в рейтинге ФИФА, Россия располагается на 38-й строчке.