Карпин объяснил капитанство Баринова в матче с катарцами подарком на день рождения

После прихода Карпина на пост главного тренера сборной России каждый матч капитаном команды были разные игроки

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Капитанская повязка сборной России в товарищеском матче с командой Катара является подарком на день рождения для полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1 в товарищеском матче. Баринов был капитаном сборной России, 11 сентября футболисту исполнилось 27 лет.

"Капитанская повязка является для Дмитрия Баринова подарком на день рождения? Да", - сказал Карпин.

После прихода Карпина на пост главного тренера сборной России каждый матч капитаном команды были разные игроки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.