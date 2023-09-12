Чалов: футболисты сборной России не снимают с себя ответственности за результаты

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Катара в выездном товарищеском матче

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу не снимают с себя ответственности за не самые лучшие результаты команды в товарищеских матчах. Об этом журналистам рассказал нападающий национальной команды и московского ЦСКА Федор Чалов.

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1) в выездном товарищеском матче.

"Мы прекрасно понимаем, что все хотят видеть победы. Не снимаем с себя ответственности, тоже хотим побеждать. Возможно, сейчас есть вещи, к которым нам надо тоже привыкнуть - игра, требования", - отметил Чалов.

"Должны были в первые минут 20 забить, моменты были, тогда игра бы вообще по-другому складывалась. Не могу сказать, что соперник нас превосходил физически, но они были хорошо готовы. Мы были примерно в одинаковом физическом состоянии. Сборная Катара - хорошая команда, хороший спарринг", - добавил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Сборная России завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил с 4 сентября. Российские футболисты 7 и 11 сентября провели два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Тренерский штаб российской национальной команды отобрал для участия в играх с египтянами игроков не старше 23 лет - именно такое возрастное ограничение накладывается на сборные, выступающие на Олимпиадах. Ранее российские футболисты играли против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).