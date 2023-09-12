Карпин считает, что сборной России было бы по силам отобраться на чемпионат Европы

Команда не принимает участие в отборе на турнир из-за отстранения со стороны УЕФА

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу могла бы отобраться на чемпионат Европы 2024 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Был же последний отбор, - сказал Карпин. - Могла ли она выйти из группы? Эта же сборная без двух-трех игроков полтора года назад закончила на втором месте. Понятно, что мотивация другая, но она была бы другая в отборочных матчах".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не участвовала в жеребьевке отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сборная России заняла второе место в группе Н отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Команда должна была участвовать в плей-офф за выход на мировое первенство, но не была допущена.