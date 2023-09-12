Карпин призвал российских футболистов уезжать играть в Европу

Главный тренер сборной России также отметил падение уровня чемпионата России

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Российским футболистам надо стремиться выступать в сильных европейских чемпионатах. Такое мнение высказал журналистам главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Во вторник сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1) в выездном товарищеском матче.

Я его [совет уезжать из Российской премьер-лиги] уже давал 586 тысяч раз, кто может, уезжайте. Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными", - сказал Карпин.

Главный тренер сборной России также отметил падение уровня чемпионата России. "Для этого даже сборную не надо смотреть, об этом, по-моему, уже все сказали, что уровнь чемпионата упал. Причина в отъезде сильных футболистов", - считает Карпин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.