"Сказал футболистам правду в лицо". Сборная России завершила сентябрьский сбор без побед

Россияне сыграли вничью с командой Катара, а также провели два матча с олимпийской командой Египта, один из которых завершился вничью, второй - победой египтян

ЭЛЬ-ВАКРА /Катар/, 12 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч с участием сборных стран, принимавших два последних чемпионата мира по футболу, - России и Катара - завершился вничью со счетом 1:1. После встречи главный тренер национальной команды России Валерий Карпин согласился с мнением, что соперник превзошел российскую команду по интенсивности игры, что является следствием падения уровня отечественного чемпионата.

Встреча прошла на стадионе чемпионата мира 2022 года "Эль-Джануб" в Эль-Вакре - городе в нескольких километрах от катарской столицы Дохи. Она завершила необычный сентябрьский сбор национальной команды, который вместил в себя три матча, два из которых - с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).

Матч сборных России и Катара посетили почти 14 тыс. человек. Игра вызвала большой интерес у русскоязычной диаспоры Катара - на нее пришло около тысячи поклонников российской команды, многие из которых получили билеты благодаря помощи посольства в Катаре. На трибуне российских болельщиков было много триколоров, девушек в традиционных русских костюмах с кокошниками и даже ростовая картонная фигура Артема Дзюбы. Болельщица по имени Юля рассказала, что получила ее в подарок на день рождения несколько лет назад и решила взять ее на игру, несмотря на то что Дзюба уже пару лет не вызывается в сборную России.

"Поначалу мы боялись, что нам будет запрещено проносить на стадион национальную атрибутику, - отметила поклонница сборной России Маргарита, которой известно об олимпийских санкциях в отношении российского спорта. - Однако организаторы нас заверили, что проблем с этим не будет".

"Согласен на 500%"

Начало игры осталось за сборной России: ставка на быстрых и техничных футболистов в стартовом составе позволила провести несколько опасных атак, которые поочередно завершались ударами Антона Миранчука, Федора Чалова и Александра Головина. Последний - полузащитник "Монако" - провел первый матч за сборную после полуторагодичного перерыва и был одним из лучших в игре.

Сборной Катара удалось выровнять игру ближе к середине первого тайма, а во второй половине встречи и вовсе завладеть преимуществом, что в итоге позволило открыть счет: Ахмед Алаа после фланговой подачи головой перекинул мяч в сетку. Российская команда сумела уйти от поражения в самом конце матча - после подачи углового отличился Александр Солдатенков.

"Мы должны были забивать в первые минут 20, и тогда бы игра складывалась иначе, - отметил Чалов. - Моменты были, в частности, у меня, так что можно было сделать игру легче".

Футболисты сборной России после игры не скрывали своего разочарования результатом. Защитник Сергей Волков, объясняя итог встречи, отметил, что по интенсивности игры сборная Катара - действующий победитель Кубка Азии - даже превосходит петербургский "Зенит", который на протяжении пяти лет является сильнейшим в России.

"Игрокам я сказал всю правду в лицо, но это была правда для футболистов, - сказал Валерий Карпин после встречи. - Слова Волкова об интенсивности сборной Катара, что физически было сложно с ней играть? Он вам и дал ответ, это говорит футболист, который играет в "Краснодаре" - лидере чемпионата. Вот и все. Грустно, но что делать?"

"Надо работать. И работать надо в клубах, потому что игроки говорят, что, как оказывается, даже против Катара интенсивность выше, чем против "Зенита". Согласен ли я с ним? На 500%", - подчеркнул тренер сборной России.

Уровень РПЛ падает

Со сборной Катара россияне прежде встречались трижды: в одной встрече они одержали победу, в других были поражение и ничья. Победа была одержана российскими футболистами в 1996 году, когда в составе национальной команды играл Карпин.

Главный тренер отметил, что игра национальной команды является отражением уровня чемпионата России, который за последние годы падает в связи с отъездом сильных футболистов. Поэтому он еще раз отметил, что в нынешних условиях российским футболистам стоит уезжать играть в ведущие европейские чемпионаты.

"Дать совет уезжать из РПЛ (Российской премьер-лиги - прим. ТАСС)? Я его уже давал 586 тысяч раз. И что? Кто может, уезжайте. Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными. Как сборная Хорватии? Как пример, но не только", - сказал главный тренер сборной.

Вместе с тем он убежден, что сборной России было бы по силам бороться за попадание на чемпионат Европы 2024 года, если бы она не была отстранена от квалификационного турнира.

Следующий сбор команда Карпина проведет в октябре, Российский футбольный союз на прошлой неделе сообщил, что занимается поиском соперников для национальной команды. "Результат матча в большей степени расстраивает, потому что хотели победить и все для этого делали, - сказал дебютант сборной Дмитрий Скопинцев. - Мы знаем, что нам нужно улучшить за этот месяц до следующего сбора, чтобы одерживать победы".