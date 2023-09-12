Глушаков считает, что не нужно расстраиваться из-за результатов сборной России по футболу

Россияне в товарищеском матче сыграли вничью с командой Катара

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в отсутствие официальных матчей просматривает игроков на перспективу, поэтому расстраиваться из-за ее результатов не нужно. Такое мнение ТАСС высказал участник чемпионата мира 2014 года в составе сборной России Денис Глушаков.

12 сентября сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с командой Катара со счетом 1:1.

На вопрос, был ли Александр Головин сильнее других россиян, Глушаков ответил: "Конечно, он отличается от других футболистов, сейчас в самом рассвете сил, играет в Европе. Тут нужно смотреть с другой стороны, чего хотел главный тренер - посмотреть игроков или чтобы команда поиграла, возможно, какие-то новые сочетания. Тут много всяких нюансов, задачи Российского футбольного союза и тренера, тут, наверное, не был на первом месте какой-то результат. Понятно, что все всегда хотят выиграть, но, может быть, были другие нюансы".

"В последнее время в основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже значит, что что-то не так. То есть где-то деградируем, а не получаем хороший результат. Не расстраивают такие результаты. Я думаю, что расстраиваться нет смысла, потому что непонятно, к чему готовимся, а просто просматриваем игроков. Здесь с такой стороны нужно смотреть", - добавил Глушаков.

Глушаков также вспомнил, как играл за сборную России в товарищеских матчах с командой Катара. В 2011 году встреча завершилась вничью (1:1), в 2016-м сильнее оказались катарцы (2:1). "Я понимал, что с Катаром сложно играть, я как раз дебютировал за сборную России в матче с этой командой, раза два играл с ними, были ничья и поражение, - отметил Глушаков. - Чем тогда запомнился Катар, так это тем, что там тяжело было играть, потому что жарко, а также у них была быстрая команда, так как набирали много футболистов из других регионов и стран, давали им паспорта. То есть живая, быстрая команда с хорошим полем, так что дома они играют довольно неплохо".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.