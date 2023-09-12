Сборная Италии обыграла команду Украины в матче отбора на чемпионат Европы по футболу

Итальянцы одержали первую победу под руководством Лучано Спаллетти

ТАСС, 12 сентября. Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Украины в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в Милане.

В составе победителей оба мяча забил Давиде Фраттези (12-я, 29-я минуты). У проигравших отличился Андрей Ярмоленко (41).

Сборная Италии одержала первую победу под руководством Лучано Спаллетти, который возглавляет команду с 1 сентября. В первом матче при 64-летнем специалисте итальянцы 9 сентября сыграли вничью с командой Северной Македонии (1:1). 13 августа стало известно, что Роберто Манчини был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Италии, он возглавлял национальную команду с 2018 года и привел ее к победе на предыдущем чемпионате Европы.

Ранее Спаллетти тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Интер" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз - суперкубок страны. С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский "Зенит", с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.

В другом матче группы C сборная Северной Македонии со счетом 2:0 обыграла команду Мальты. В турнирной таблице лидирует сборная Англии (13 очков; 5 матчей), далее идут команды Италии (7; 4), Украины (7; 5), Северной Македонии (7; 5) и Мальты (0; 5).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.