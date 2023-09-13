Матч сборной Косова в отборе на Евро-2024 был прерван из-за баннера с флагом Сербии

Матч был остановлен в первом тайме, по истечении порядка 45 минут команды вышли на поле и доиграли встречу

ТАСС, 13 сентября. Матч отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года между сборными Румынии и Косова был прерван из-за демонстрации на трибуне румынских болельщиков баннера с сербским флагом. Встреча проходила в Бухаресте.

На баннере с сербским флагом была изображена надпись "Косово - это Сербия". Матч был остановлен в первом тайме, по истечении порядка 45 минут команды вышли на поле и доиграли встречу. Игра завершилась победой румынской сборной со счетом 2:0.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в 2008 году. Против признания Косова выступают более половины из 193 стран ООН, в том числе Россия, Индия и Китай. В число этих государств входит и Румыния. Сборная Косова проводит официальные матчи под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) с 2014 года.

В группе D отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года первое место после шести туров занимает сборная Швейцарии (14 очков), далее идут команды Румынии (12), Израиля (11), Белоруссии (4), Косова (4) и Андорры (2).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.