Двукратный олимпийский чемпион Садулаев выступит на чемпионате мира по вольной борьбе

Турнир пройдет в Белграде 16-24 сентября

ТАСС, 13 сентября. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вошел в состав участников чемпионата мира по вольной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Садулаев выступит в весовой категории до 97 кг. Также в состав команды вошли олимпийский чемпион Завур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), олимпийский чемпион Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов, Владислав Валиев (оба - до 92 кг), Абдулла Курбанов (до 125 кг).

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

Садулаеву 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также спортсмен является пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2020 года.

2 сентября пресс-служба UWW распространила заявление, из которого стало известно, что 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательные проверки анкетных данных и социальных сетей. В список вошли спортсмены и члены вспомогательного персонала. Из 235 человек, прошедших проверку, в допуске было отказано 26 людям. Решение было принято в связи либо с их активной поддержкой военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности.