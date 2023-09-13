Эксперт считает, что российский киберспорт не стремится к изоляции

При этом глава Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит уверен, что необходимо развивать отечественные игры

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта России не планирует и не стремится отказаться от соревнований по иностранным играм, заявил в разговоре с ТАСС на полях Восточного экономического форума глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Дело в том, что сегодня иностранные компании, владельцы интеллектуальных прав на игры, которые у нас являются киберспортивными дисциплинами, уже выдвигают нам запреты на использование этих игр для соревнований. Так, компания Supercell направила нам официальную ноту протеста с запретом на использование ее игры для наших соревнований. Сейчас мы ожидаем, что такую же позицию займет компания Blizzard и ряд других западных компаний. И пока наше законодательство в этом смысле не позволит нам такие запреты обходить, нужно подстраховаться и увеличить долю российских игр на соревнованиях", - рассказал Смит.

Он добавил, что с отечественными производителями, естественно, гораздо легче договориться, и здесь федерация исключает возможность запрета проводить соревнования. При этом, в России уже есть множество отечественных игр высокого уровня, таких как WarFace или "Мир Танков".

"Но мы же не хотим уходить в изоляцию. Мы хотим, чтобы наши спортсмены соревновались на международном уровне. Да, безусловно, мы сейчас предпринимаем шаги, чтобы и весь остальной мир играл в наши игры. Но точно так же мы готовы и хотим играть, соревноваться в зарубежных. То есть мы хотим сохранить ту единую сущность, которая называется киберспортом, которая призвана объединять людей", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ распространилось заявление Смита о том, что федерация планирует, якобы, перевести российские соревнования полностью на отечественные игры. Как пояснил собеседник агентства, цитируемая фраза была вырвана из контекста.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.