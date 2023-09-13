ФКС России до конца года планирует открыть отделения в Запорожской и Херсонской областях

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Федерация компьютерного спорта (ФКС) России планирует до конца года открыть отделения в двух новых регионах РФ - Запорожской и Херсонской областях. Об этом в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал глава ФКС Дмитрий Смит.

"В Луганске и Донецке мы успели создать отделения. Что касается двух остальных регионов - Херсонской и Запорожской областей - надеемся, что до конца года сможем открыть отделения и там", - заявил Смит.

По его словам, киберспортсмены из новых регионов РФ за последний год получили не только возможность тренироваться в нормальных условиях, но и уже активно участвуют в российских соревнованиях по компьютерному спорту.

"Проблемы, конечно, есть, но если мы посмотрим на то, что там было год назад, и сейчас, то прогресс будет очевиден. Сейчас во многих школах там уже установлено современное оборудование. Высококлассный интернет проведен. Да, там есть ряд сложностей. Но у нас во всех соревнованиях ребята сейчас принимают участие. У нас проходил Кубок, сейчас студенческие соревнования запускаются, Школьная лига. И везде ребята с новых территорий участвуют", - рассказал Смит.

Он добавил, что федерация также готовит специалистов в области киберспорта для работы на новых территориях. Пока обучение проходит в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.