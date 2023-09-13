"Ювентус" изучит возможность расторжения контракта с Погба после проваленного допинг-теста

Ранее французского футболиста временно отстранили за положительный результат допинг-теста на тестостерон, итальянский клуб ждет результата повторного теста

ТАСС, 13 сентября. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" рассмотрит вариант расторжения контракта с французским полузащитником Полем Погба, если его повторный допинг-тест подтвердит нарушение антидопинговых правил. Об этом на своей странице в X (ранее - Twitter) сообщил журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

В понедельник стало известно, что Погба временно отстранили за положительный результат допинг-теста на тестостерон.

Отмечается, что француз зарабатывает порядка €8 млн в год, его соглашение с "Ювентусом" действует до 2026 года. В настоящее время Погба пока не получает зарплату.

Погба 30 лет, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. По ходу карьеры футболист также выступал за английский "Манчестер Юнайтед". Он является победителем Лиги Европы (2017), четырехкратным чемпионом Италии, два раза выигрывал кубок страны.

В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. "Ювентус" после трех туров набрал семь очков и занимает третье место в турнирной таблице.