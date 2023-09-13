Российская теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Японии

В 1/8 финала россиянка в двух сетах обыграла Харриет Дарт из Великобритании

ТАСС, 13 сентября. Россиянка Анна Калинская обыграла британскую теннисистку Харриет Дарт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в японской Осаке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу россиянки. В следующем круге Калинская встретится с победительницей матча между американкой Эшлин Крюгер и француженкой Джессикой Понше. В другом матче дня россиянка Валерия Савиных уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой - 1:6, 2:6.

Калинской 24 года, она занимает 92-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Калинская не проходила далее второго круга. Также она является победительницей трех турниров WTA в парном разряде.

Дарт 27 лет, она располагается на 161-м месте мирового рейтинга, британка также не выигрывала титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона (2019).

Турнир в Осаке проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 250. Он прошел впервые с 2019 года, тогда его победительницей стала японка Нао Хибино. Призовой фонд соревнований составляет свыше $259 тысяч. Россиянки ранее не выигрывали турнир.