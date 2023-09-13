Гребец Штыль рассказал о дилемме, связанной с выступлением под нейтральным флагом

Спортсмен отметил, что нет сомнений в том, что российские гребцы будут допущены на Кубок мира

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление под нейтральным флагом является нормальным для спортсмена с профессиональной точки зрения, но не нормальным с точки зрения гражданской позиции. Такое мнение ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума высказал призер Олимпийских игр Иван Штыль.

"На данный момент нет никаких сомнений, что мы будем допущены на Кубок мира, где будет добор олимпийских лицензий. Так что шансы увидеть наших гребцов на Олимпиаде в Париже есть, - сказал Штыль. - Что касается выступлений под нейтральным флагом, то для реализации профессионала это нормально, как для гражданина страны - не нормально. Поэтому в каждом спортсмене сейчас эти два фактора ведут борьбу".

Собеседник ТАСС также рассказал о своих ближайших планах. "Завтра отправляюсь в Барнаул, где будут такие интересные соревнования - алтайская регата AAACup. Интересно будет поприсутствовать, провести мастер-класс. Надеюсь, что спортсмены, которые туда приедут, заразят болельщиков не только профессиональным спортом, но и любительским. Чтобы они занимались", - отметил Штыль.

Штылю 37 лет, он стал серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м. Также на его счету 17 золотых медалей чемпионатов мира.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.