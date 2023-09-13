Карпин назвал полезным сентябрьский сбор команды России по футболу

Главный тренер национальной команды России отметил, что удовлетворен работой игроков на сборе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сентябрьский сбор команды России по футболу был полезным для главного тренера сборной Валерия Карпина. Об этом Карпин рассказал ТАСС.

"Для меня сбор был полезным, для футболистов, надеюсь, тоже, - сказал Карпин. - Мы посмотрели на футболистов, как они выглядят на это уровне. Работой на сборе удовлетворен".

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды России. В ее состав вошли 49 игроков, она была разделана на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла вничью со сборной Катара (1:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела ряд товарищеских матчей, в том числе против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).