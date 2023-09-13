Минспорт может восстановить аккредитацию Союза ММА России 14 сентября

Союз ММА России отчитался перед Минспортом по каждому этапу, говорится в сообщении организации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заседание комиссии Минспорта по вопросу восстановления аккредитации Союза ММА России пройдет 14 сентября. Об этом ТАСС сообщили в Союзе ММА России.

В июне Минспорт приостановил аккредитацию организации на три месяца после случая со смертью подростка на турнире в Амурской области.

"14 сентября состоится комиссия по вопросу возобновления аккредитации, - отмечается в сообщении. - За последние месяцы Союз ММА России разработал и утвердил методические рекомендации по безопасности при проведении соревнований в соответствии с правилами вида спорта "смешанное боевое единоборство (ММА)", изменил и утвердил регламент тренерской аттестации Союза ММА России, провел судейские семинары, провел тренерские семинары, провел всероссийский семинар по усилению мер безопасности в ММА, на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета провел программу повышения квалификации "Воспитание духовно-нравственных качеств личности спортсменов в смешанном боевом единоборстве".

Собеседник агентства отметил, что Союз ММА России отчитался перед Минспортом по каждому этапу - предоставил отчет и все дополнительные документы, которые были запрошены ведомством.