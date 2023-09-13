Глебов считает Головина одним из самых опытных футболистов сборной России

Полузащитник отметил, что на сборе хорошо ощущалось лидерство Александра Головина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин своим спокойствием и работой на товарищеском матче с командой Катара показал, что является одним из самых опытных игроков сборной России. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов.

12 сентября сборная России на выезде сыграла вничью с командой Катара (1:1). Головин сыграл за национальную команду впервые с 14 ноября 2021 года, когда провел матч против хорватов (0:1) в игре отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

"Хорошо ощущалось лидерство Александра Головина, потому что человек спокоен, видно, что играет во Франции, в Европе, он, наверное, является одним из опытных футболистов, - сказал Глебов. - Поддержку с его стороны во время матча я не видел, но по действиям его видно, что человек спокойно играет, без какой-то запары, в то же время и много беговой работы делает. Мы не впервые познакомились, по-моему, на отборе на чемпионат мира 2022 года были. Общались с Головиным во время сбора, поиграли в Dota и CS:GO, поэтому нормально".

Глебов не считает, что ему была нужна перезагрузка в сборной после не лучших результатов "Ростова" в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). "Чемпионат только начался, поэтому нам смена атмосферы не нужна. Все прекрасно понимают, над чем нужно работать, все в нормальном состоянии, просто нужно поправить некоторые моменты, и все будет хорошо, - отметил он. - Главный итог сбора для меня? Наверное, в том, что нужно прибавлять в интенсивности, чтобы играть такие матчи, даже, условно, с Катаром - понятно, что не самая слабая сборная, но не топ-команда. Нужно чтобы, наверное, был более цельный матч, как, условно, 20-25 минут игры с командой Катара, нужно прибавлять в интенсивности, физике, тогда будет намного лучше".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела ряд товарищеских матчей, в том числе с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

С 4 по 12 сентября команда России провела сбор. Она была разделена на две группы, в первую вошли футболисты до 23 лет, они провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа команды сыграла с катарцами.