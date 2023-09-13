Команда российских спортсменов выиграла на международном турнире по мас-рестлингу на ВЭФ

Первое место заняла команда "Медведи", куда вошли спортсмены из Москвы, Чувашии и Якутии. Второе место у команды "Леопарды", куда вошли спортсмены из Китая, Монголии и Кыргызстана, третье - у "Красных волков" (Венгрия, Таджикистан и Уругвай)

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Команда из троих российских спортсменов одержала победу на международном турнире по мас-рестлингу на Кубок угледобывающей компании "Колмар", сообщили ТАСС в Международной федерации мас-рестлинга. Мероприятие прошло на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно жребию, спортсмены разделились на 8 команд по три человека (двое мужчин до 90 кг и до 125 кг и женщина до 75 кг). В этом году для привлечения внимания к сохранению редких животных Дальнего Востока команды получили названия исчезающих видов - тигров, леопардов, косаток, сивучей, красных волков и других.

Первое место заняла команда "Медведи", туда вошли три спортсмена из России: Егор Дегтярев (Москва), Алина Алексеева (Чувашия), Артем Ветров (Якутия). Второе место у команды "Леопарды", куда вошли спортсмены из Китая, Монголии и Кыргызстана, третье - у "Красных волков" (Венгрия, Таджикистан и Уругвай).

Мероприятие прошло в пятый раз, с каждым годом география его участников расширяется. Приняли участие 24 спортсмена из 19 стран - Анголы, Армении, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Египта, Индии, Китая, Колумбии и др. Среди участников были как опытные мас-рестлеры, так и начинающие.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.