Чесноков считает, что теннисистка Кудерметова проводит слабый сезон

Ранее россиянка уступила американки Софии Кенин в матче первого круга турнира в Сан-Диего

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова играет неубедительно в последнее время и проводит слабый сезон. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Вероника в последнее время играет крайне неубедительно, поэтому в ее поражениях ничего удивительного нет. Она допускает массу ошибок, мне кажется, она потеряла уверенность в себе. Если в прошлом году она боролась за попадание на Итоговый турнир, входила в десятку мира, то этот сезон она проводит очень слабо. Не могу сказать, с чем это связано, я не знаю всех нюансов подготовки, так как не вхожу в ее команду", - сказал Чесноков.

В ночь на 13 сентября по московскому времени Кудерметова проиграла американке Софии Кенин (4:6, 4:6) в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Диего.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.