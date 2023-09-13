Карпин рассказал о травме футболиста "Локомотива" Пиняева

У полузащитника несерьезное повреждение, отметил главный тренер сборной России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Пиняев не играл с командой Катара, так как был задействован в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта, у него ушиб, который не является серьезной травмой. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Пиняев не принял участие в матче с Катаром, потому что играл в Египте, - сказал Карпин. - Я не помню, когда приняли по нему решение. У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного. В "Локомотиве" расскажут. Я не обсуждал с Сергеем то, что он сыграет с Египтом, а не с Катаром".

С 4 по 12 сентября прошел сбор команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа команды России сыграла вничью со сборной Катара (1:1). Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, что Пиняев был заменен во втором матче с олимпийской сборной Египта из-за повреждения. Во втором матче с олимпийской сборной Египта Пиняев забил мяч на 7-й минуте.